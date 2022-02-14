Убирать курс на НАТО из Конституции никто не собирается - спикер

Это суверенное право каждой страны решать направление своего развития, сказал спикер. Фото: rada.gov.ua

В Верховной Раде не обсуждают изменения в Конституцию по стратегическому курсу Украины на обретение полноправного членства в Организации Североатлантического договора.

Об этом заявил спикер Руслан Стефанчук на брифинге в понедельник, сообщает Gazeta.ua.

"Насколько я понимаю, господин Пристайко ясно отметил, что курс на НАТО является составляющей нашей Конституции.

Насколько я знаю, на сегодняшний день не обсуждается и не ведется никаких вопросов относительно изменений в Конституцию в части членства Украины в НАТО", - сказал.

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"Это суверенное право каждой страны решать направление своего развития. И никто не имеет права указывать на "красные линии" или возможные невозможности принятия тех или иных решений суверенного государства.

Верховная Рада, я как председатель действую в полном соответствии с Конституцией, где четко предусмотрен стратегический курс Украины в ЕС и НАТО. Я приложу все усилия, чтобы это произошло", - добавил Стефанчук.

В интервью BBC Radio посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, если это поможет избежать войны с Россией. Слова посла вырваны из контекста, прокомментировали в МИДе. Потом Пристайко заявил, что его не так поняли.