Украина может отказаться от НАТО - Пристайко

Украина могла бы быть вынуждена пойти на такой шаг, сказал Пристайко. Фото: "Голос Америки"

Украина может отказаться от вступления в НАТО, если это поможет избежать войны с Российской Федерацией.

Об этом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко BBC Radio.

Это означало бы, что страна отказывается от цели, прописанной в ее Конституции, пишет британское СМИ.

На вопрос, может ли Украина рассмотреть вариант вступать в НАТО, Пристайко ответил: "Мы могли бы".

Он уточнил, что "учитывая ту угрозу, которая есть", Украина могла бы быть вынуждена пойти на такой шаг.

"Вопрос, который задает себе 40-миллионная страна, как мы выживем, если они (Россия) придут завтра?" - заявил Пристайко, отметив, что Украина может остаться беззащитной, в то время как все ее западные соседи являются членами НАТО, пишет BBC News Україна.

🗣️"We are trying to find the best way out."



Ukraine's ambassador to the UK Vadym Prystaiko has told @StephenNolan his country might agree not to join @NATO if it would avert war with Russia.



It would mean the country abandoning a goal written into its constitution.



🎧⬇️ — BBC Radio 5 Live (@bbc5live) February 13, 2022

Ведущий переспросил, действительно ли посол имел в виду, что Украина может отказаться от вступления в Альянс?

"Да вы правы, это то, что записано в нашей Конституции.

Я сейчас частично иду против главного документа, который у нас есть. Мы гибки, пытаясь найти наилучший выход. Если нам придется пройти через какие-нибудь серьезные уступки, это то, что мы можем сделать. Безусловно", - ответил.

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Дипломат сказал, что вступление Украины в НАТО не изменит существенно ситуации безопасности для России.

"Если честно, Россия уже окружена странами НАТО. Польша является членом НАТО, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Турция. Все эти страны, граничащие с Россией, уже являются членами НАТО. Это не изменило ситуацию в безопасности. Это не изменило безопасность для России. Поэтому Украина тоже особо не изменит этого", - сказал он.

"Это (вступление Украины в НАТО) опасность не для народа России, не для территории России, а для конкретного режима, что у них прямо сейчас", - заявил посол.

Стратегический курс Украины на членство в ЕС и НАТО закреплен в Конституции. В прошлом году поддержка гражданами вступления Украины в НАТО достигла рекорда. Это поддерживают большинством украинцев, сообщали социологи. В 2020 году Украина получила статус Партнера расширенных возможностей НАТО. Это предусматривает более широкий обмен информацией.