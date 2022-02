Украина может отказаться от НАТО - Пристайко

Украина может отказаться от вступления в НАТО, если это поможет избежать войны с Российской Федерацией.

Об этом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко BBC Radio.

Это означало бы, что страна отказывается от цели, прописанной в ее Конституции, пишет британское СМИ.

На вопрос, может ли Украина рассмотреть вариант вступать в НАТО, Пристайко ответил: "Мы могли бы".

Он уточнил, что "учитывая ту угрозу, которая есть", Украина могла бы быть вынуждена пойти на такой шаг.

"Вопрос, который задает себе 40-миллионная страна, как мы выживем, если они (Россия) придут завтра?" - заявил Пристайко, отметив, что Украина может остаться беззащитной, в то время как все ее западные соседи являются членами НАТО, пишет BBC News Україна.

