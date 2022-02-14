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понедельник, 14 февраля 2022 09:34

МИД прокомментировал заявления Пристайка о НАТО

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МИД прокомментировал заявления Пристайка о НАТО
Ни одно решение не может быть принято вопреки Конституции, сказал Николенко.

Слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко об отказе Украины от вступления в НАТО вырваны из контекста.

Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко, пишет "РБК-Україна".

"Слово посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Украина якобы готова рассмотреть отказ от членства в НАТО во избежание войны с Россией вырванные из контекста", - сообщил.

В МИДе отметили, что ради мира и сохранения жизней граждан Украина готова идти на любые форматы диалогов.

"В то же время посол Пристайко справедливо отметил в интервью, что перспектива членства в НАТО закреплена в Конституции Украины, но Украина пока не является членом НАТО или иного альянса безопасности.

Так что ключевым для нашей страны становится вопрос гарантий безопасности. Безусловно, лучшей такой гарантией был бы немедленный прием Украины в Альянс", - добавил Николенко.

По его словам, угрозы Украине существуют здесь и сейчас, следовательно, поиск ответа на вопросы гарантий становится фундаментальной насущной задачей.

"При этом ни одно решение не может быть принято вопреки Конституции Украины", - сказал.

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