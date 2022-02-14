Не так поняли – Пристайко объяснил скандальное заявление о НАТО

Решения по безопасности нужно принимать сейчас, отметил посол. Фото: "Радіо Свобода"

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко прокомментировал свои слова касательно НАТО.

Об этом сообщили BBC News Україна.

Он возразил, что имел в виду, что Украина откажется от вступления в НАТО и поблагодарил за возможность "разъяснить свою позицию", отметив, что его не так поняли.

"Я сказал ему (корреспонденту), что мы не являемся членом НАТО прямо сейчас, и мы готовы ко многим уступкам, и это то, что мы делаем в переговорах с россиянами, но речь не идет о НАТО, что закреплено в Конституции", - заявил Пристойко.

По его словам, Украина сейчас не является членом НАТО, а решение безопасности нужно принимать сейчас.

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"Мы еще не член НАТО, мы должны поискать что-нибудь другое, например, двусторонние соглашения с Великобританией, Соединенными Штатами. То есть в дополнение к НАТО мы ищем другие договоренности, которые позволят нам выжить в этой конкретной ситуации прямо сейчас", - сказал посол.

Вступление Украины в НАТО зависит от самого альянса, и "этого не произойдет в среду". Именно в среду, 16 февраля, американская разведка называет датой вероятного вторжения России в Украину.

В интервью BBC Radio Пристайко заявил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, если это поможет избежать войны с Россией. Слова посла вырваны из контекста, прокомментировали в МИДе.