У Жеваго призывают СМИ не тиражировать искаженную и неправдивую информацию

Распространение ложной информации является нарушением законодательства Украины и Конвенции про права человека

Пресс-служба Константина Жеваго призывает СМИ не тиражировать, распространяемую властью в лице ГБР, искаженную и неправдивую информацию об объявлении экс-нардепа в национальный розыск из-за его якобы неявки без уважительной причины к следователю Государственного бюро расследований. И не спекулировать недостоверными данными касательно ситуации с ликвидацией банка "Финансы и Кредит". Данная информация не соответствует действительности и преследует цель манипулировать общественным мнением.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ferrexpo за полгода выплатила более 1,52 млрд грн налогов и сборов

Константин Жеваго не смог явиться в ГБР 27 сентября 2019 года, потому что проходил лечение за рубежом. Там он находится до сих пор, о чем следователь был заблаговременно уведомлен. Предоставлены подтверждающие документы. Данные обстоятельства являются уважительной причиной в соответствии со статьей 138 Криминально-процессуального кодекса Украины, поэтому все последующие процессуальные действия в отсутствие лица, находящегося на лечении за рубежом, незаконны до момента окончания указанных выше мероприятий.

По словам юридического консультанта Жеваго, сложившаяся ситуация с вызовом на допрос, заочным вручением подозрения, заявлением следователя (а не суда) об объявлении в общеукраинский розыск, пренебрегая законами Украины - это выборочное правосудие с элементами PR-кампании нынешних органов досудебного расследования.

Это выборочное правосудие с элементами PR

"Это ничто иное, как фальсификация доказательств с целью проведения незаконных процессуальных действий: не предусмотренного законом "заочного" вручения подозрения, незаконного объявления в розыск (может быть объявлено лишь лицо, место нахождения которого неизвестно и лишь когда оно не является к следователю без уважительной причины). Эти факты свидетельствуют о превышении полномочий следователями ГБР, т.е. о совершении ими должностного преступления.

С рынка было выведено более девяти десятков банков, деятельность многих из которых вызывала сомнения, но вопросы почему-то возникли только к господину Жеваго не как к сотруднику банка, а как к его акционеру", - отметил консультант.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперты рассказали о последствиях очищения банковской системы Украины

"В текущей ситуации просматриваются элементы политического преследования. С такими обвинениями органы досудебного расследования не решались подавать представление о снятии с Константина Жеваго депутатской неприкосновенности в Верховную Раду Украины восьмого созыва, понимая, что превратить деятельность коммерческого предприятия в уголовную статью законно, публично и прозрачно не получится", - добавил юридический консультант.

Просматриваются элементы политического преследования

Распространение ложной, искаженной и непроверенной информации о Константине Жеваго является нарушением законодательства Украины, Конвенции про права человека, нарушает его конституционные права и наносит урон его деловой репутации, что повлечет за собой гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность.

Бывший владелец банка "Финансы и кредит" Константин Жеваго решительно отвергает любые обвинения в свой адрес. Об этом идет речь в заявлении совета директоров компании Ferrexpo, мажоритарием и исполнительным директором которой он является. "Совет директоров был проинформирован, что господину Жеваго не было вручено никаких юридических уведомлений", - говорится в документе, обнародованном 14 октября на Лондонской фондовой бирже. Согласно документу, совет директоров "внимательно следит за ситуацией и будет прибегать к каким-либо действиям в интересах акционеров и компании".