Ferrexpo за полгода выплатила более 1,52 млрд грн налогов и сборов

Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран

Предприятия группы Ferrexpo (Полтавский, Еристовский и Белановский ГОК) по итогам января-июня 2019 года перечислили более 1,52 млрд грн налогов и сборов в бюджеты различных уровней. Это больше чем за аналогичный период прошлого года.

Полтавский ГОК (ПГОК, Ferrexpo Poltava Mining, FPM, входящий в Группу Ferrexpo) за это время перечислил в бюджет Украины более 1,2 млрд грн. Из них в местный бюджет - более 143 млн грн, в областной - более 154 млн. грн. Единый социальный взнос предприятия составил более 159 млн грн. За 6 месяцев 2019 года ПГОК заплатил налог на прибыль в размере более 578 млн грн, экологический налог - более 69 млн грн, налог на землю - более 28 млн грн, НДФЛ - более 140 млн грн, другие налоги и сборы - более 16 млн грн. Плата за пользование недрами составляет более 220 млн грн.

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Еристовский ГОК (ЕГЗК, Ferrexpo Yeristovo Mining, FYM, входящий в Группу Ferrexpo) - более 305,7 млн грн. В частности - в местный бюджет перечислил более 42,3 млн грн, в областной - более 48,5 млн грн. Единый социальный взнос составлял более 33,1 млн грн. Еристовский ГОК за полгода заплатил экологический налог - более 15,8 млн грн, НДФЛ - более 29,8 млн грн, другие налоги и сборы - более 104,3 млн грн. Плата за пользование недрами составляет более 122,8 млн грн.

Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран

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Белановский ГОК (БГЗК, Ferrexpo Belanovo Mining, FBM, входящий в Группу Ferrexpo) - более 7,2 млн грн. В частности, в местный бюджет - более 3,5 млн грн, в областной - более 0,5 млн грн. Единый социальный взнос предприятия - более 2,1 млн грн. Основными бюджетными отчислениями Белановского ГОК за 6 месяцев текущего года стали: земельный налог - более 2,1 млн грн. и НДФЛ - более 2,2 млн грн.

Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали. Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы - Полтавский и Еристовский ГОК. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОК и 100% акций Еристовского ГОК. В 2018 году компания произвела 10,6 миллиона тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тикером FXPO.