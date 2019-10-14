Жеваго не получал никаких "юридических уведомлений"

Бывший владелец банка "Финансы и кредит" Константин Жеваго решительно отвергает любые обвинения в свой адрес.

Об этом идет речь в заявлении совета директоров компании Ferrexpo, мажоритарием и исполнительным директором которой он является.

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"Совет директоров был проинформирован, что господину Жеваго не было вручено никаких юридических уведомлений", - говорится в документе, обнародованном на Лондонской фондовой бирже сегодня.

Согласно документу, совет директоров "внимательно следит за ситуацией и будет прибегать к каким-либо действиям в интересах акционеров и компании".

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Лондонская фондовая биржа — одна из крупнейших торговых площадок в мире. Это первый организованный рынок ценных бумаг. На ней рассчитывают основной британский фондовый индекс FTSE 100 - на основе которого построено свыше 300 индикаторов для анализа рынка. На Лондонской бирже можно приобрести более 50% акций всех мировых компаний, поэтому ее называют самой интернациональной в мире – где торгуют почти 600 компаний. Есть среди представленных продуктов и доля украинских акций. Таких как "Мироновский хлебопродукт", Ferrexpo, "Авангард" и многие другие. Капитализация на LSE составляет более 6 трлн. американских долларов или более 4 трлн. фунтов.

Константин Жеваго был народным депутатом с 1998 года, не входил в состав ни одной парламентской фракции. Государственное бюро расследований 9 октября заочно сообщило ему о подозрении в причастности к выводу средств из банка "Финансы и кредит". Также Жеваго вменяют внесение недостоверных сведений в декларации. В то же время главный редактор Lb.ua Соня Кошкина в Facebook написала, что по ее источникам, фамилия экс-нардепа звучала на совещании в Офисе президента - как приоритетное дело, чтобы решить "быстро" и чтобы это "понравилось людям".