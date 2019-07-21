У Зеленского заявили о победе на всех мажоритарных округах Киева

В 13 округах Киева побеждают кандидаты от "Слуги народа". Фото: Униан

В партии "Слуга народа" заявили о победе своих кандидатов на всех мажоритарных округах Киева на выборах в Верховную Раду.

"Рад сообщить, что на всех 13 округах Киева побеждают кандидаты от "Слуги народа", — сказал генеральный директор медиахолдинга "1+1 Медиа", кандидат от политсилы Александр Ткаченко.

Ткаченко добавил, что в двух округах Киевской области побеждают Александр Дубинский и Ольга Василевская.

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20 мая состоялась инаугурация президента Владимира Зеленского. Во время речи шестой президент заявил, что распускает парламент.

21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначил досрочные выборы на 21 июля. Он вступил в силу со дня опубликования — 23 мая.

Ряд депутатов обжаловал роспуск Рады, но 20 июня Конституционный суд признал законным роспуск Рады Зеленским.