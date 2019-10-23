У Зеленского заговорили об административно-территориальной реформе

В Украине хотят ликвидировать районы и создать префектуры.

Об этом на презентации изменений в Конституцию относительно реформирования местного самоуправления заявил первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов, пишет LB.ua

"Сегодня у нас есть возможность довести до конца реформу местного самоуправления.

Эти изменения в Конституцию в части децентрализации по европейским примерами обеспечат новое административно-территориальное устройство", - сказал он.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко добавил: "Главная цель предлагаемой реформы - сделать власть ближе к людям на местах, что согласуется с европейским опытом".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Если брали - будут отвечать: Зеленский отреагировал на коррупционный скандал в "Слуге народа"

Согласно презентации, новое административно-территориальное устройство предусматривает ликвидацию районов и создание вместо них округов. Территории округов будут состоять из общин. Одна община не может быть разделена между несколькими округами.

Также предлагается ликвидировать все местные администрации. На уровне округов создадут префектуры, которые будут возглавлять префекты. В частности, префект будет представлять исполнительную власть на соответствующей территории.

Префектов будут назначать и увольнять президент по представлению Кабмина. Префект не сможет быть назначен в одной административно-территориальной единицы более чем на один срок.

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о Киеве - столице Украины. За ним предлагается восстановить районные советы. Разделить полномочия и разделить должности Киевского городского головы и председателя Киевской городской государственной администрации.