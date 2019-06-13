У Вакарчука решили, что делать с концертами на выборах

В партии Вакарчука обещают, не будут агитировать на концертах. Фото: @GolosZmin

Всеукраинский тур лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука разделят на 2 части.

Об этом заявил заместитель председателя партии Ярослав Юрчишин.

"Мы посоветовались с юристами. Во время тура, который будет элементом политической агитации после официальной регистрации в ЦИК, мы ни на одном концерте не будем призывать за кого то голосовать, мы только разъясняем позицию партии", - рассказал он.

Первая часть тура будет политической - продлится около 2-х часов, сцена с брендом, есть названия, символика партии и идеологические основы.

После окончания агитации вся партийная символика убираться и будет происходить концерт группы "Океан Ельзи" - ни слова агитации.

"Общение с избирателями - это то, что должна делать каждая партия в Украине. Потому что основная претензия у людей, что политики не доезжают в райцентры и не рассказывают, что они планируют делать на низовом уровне городов", - добавила руководитель избирательного штаба Юлия Клименко.

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Партия "Голос" на своем съезде утвердила список. Святослав Вакарчук заявил, что избирательная кампания обойдется в 80 млн грн.