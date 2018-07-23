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понедельник, 23 июля 2018 12:33

У Порошенко предупреждают: следующим президентом может стать случайный человек

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У Порошенко предупреждают: следующим президентом может стать случайный человек
Участие в президентских выборах примут около 30 кандидатов, прогнозирует нардеп Александр Черненко. Фото: открытые источники

Случайный человек в политике может получить пост президента.

Об этом сказал народный депутат от БПП Александр Черненко в интервью "Апостроф"

"Мы сегодня видим, что все кандидаты, которые на что-то претендуют, вместе набирают 40-45% поддержки, а еще 60% - это "против всех", "не определились", "не пойдут на выборы". И 60% - это довольно серьезная почва для случайных людей в политике. Люди, которые красиво что-то пообещают, сделают что-то технологически извне, но пусто внутри, могут пройти в парламент или даже занять должность президента", - пояснил он.

Участие в президентских выборах примут около 30 кандидатов, прогнозирует депутат.

"И я бы не сказал, что на предстоящих выборах будет рекордное количество кандидатов, у нас было и больше. Но будет немало, думаю, это будет три десятка плюс-минус. Из них реальных будет 5-6, впрочем, как всегда на выборах. Потому что технических кандидатов никто не отменял. К сожалению, запретить такое участие мы не можем, потому что есть равное конституционное право всех избирать и быть избранным. И этим правом, к сожалению, определенные политические силы злоупотребляют", - сказал он.

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Следующие выборы президента должны состояться в марте 2019-го, парламента - в октябре того же года.

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