У Порошенко отреагировали на арест имущества политика

Кроме имущества Порошенко, суд арестовал активы "Прямого" и "5 канала". Фото: "Европейская солидарность"

В условиях резкого роста внешней угрозы российского вторжения в Казахстан, невиданной концентрации войск агрессора на границах Украины власть вместо того, чтобы консолидировать украинское общество для противостояния лидеру РФ Владимиру Путину, разжигает внутреннее противостояние.

Об этом говорится в заявлении партии "Европейская солидарность".

"Президент Владимир Зеленский, как и другие автократы, ошибается, полагая, будто арестом активов и счетов пятого президента Петра Порошенко он создаст непреодолимые препятствия для деятельности оппозиции. Сила оппозиции - не в деньгах, а в принципах. Это уже на раз доказано событиями из новейшей украинской истории, начиная со студенческого протеста на граните и заканчивая Революцией достоинства", - говорится в сообщении.

В политсиле убеждены, что решение Печерского суда об аресте активов Порошенко является незаконным и неправосудным.

Кроме имущества Порошенко, суд арестовал активы "Прямого" и "5 канала".

"Это показывает, что в первую очередь режим Зеленского хочет положить конец свободе слова, исключить любую критику власти в информационном пространстве", - считают в "ЕС".

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Порошенко подозревают в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций ЛДНР. О подозрении ему сообщили 20 декабря. В Facebook Порошенко сообщал, что находится в Турции. Вскоре записал видео, в котором заявил, что команда президента Зеленского пересекла "красные линии". В Офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте подозреваемого с альтернативой залога в 1 млрд грн. Порошенко планирует вернуться в Украину 17 января и готовится к встрече с Генеральной прокуроршей Ириной Венедиктовой. В "Европейской солидарности" заявили, что Порошенко возвращается не для того, чтобы отбиваться от политических обвинений, а для того, чтобы защищать Украину от "некомпетентного руководства" и внешней агрессии.