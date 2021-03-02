"У кого нет трех рук, кнопкодавить не смогут" - депутат показал, как работает сенсорная кнопка

Все работает, сказал нардеп.

Сегодня в Верховной Раде в системе голосования заработала сенсорная кнопка. Это сделали для борьбы с кнопкодавством.

Как работает новая технология показал из сессионного зала народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Наконец победили кнопкодавство. Как мы теперь голосуем? Сенсорная кнопка засветилась красным. И тогда можно нажать зеленую или желтую или красную.

И пока не закончилось время для голосования, отпускать сенсорную кнопку нельзя. То есть, если очень хочется проголосовать за соседку, но чем. Ногой, хвостом, как кенгуру. Но так оно уже не получается. Тех, у кого нет трех рук, кнопкодавить точно не смогут ", - сказал нардеп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Народному депутату впервые сообщили о подозрении за "кнопкодавство"

17 декабря Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. За его кандидатуру проголосовали "Слуга народа" и ОПЗЖ. Табло показало 226 "за" - минимальное количество, необходимое для принятия решения. "Голос" и "Европейская солидарность" попросили перерыв, чтобы убедить председателя ВР Дмитрия Разумкова и глав фракций переголосовать вопрос назначения. Офис генерального прокурора открыл уголовное производство касательно кнопкодавства при назначении Шкарлета.