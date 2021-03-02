"У кого нет 3 рук, кнопкодавить не смогут" - депутат показал, как работает сенсорная кнопка

Все работает, сказал нардеп.

Сегодня в Верховной Раде в системе голосования заработала сенсорная кнопка. Это сделали для борьбы с кнопкодавством.

Как работает новая технология, показал из сессионного зала народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Наконец победили кнопкодавство. Как мы теперь голосуем? Сенсорная кнопка засветилась красным. И тогда можно нажать зеленую, или желтую, или красную.

И пока не закончилось время для голосования, отпускать сенсорную кнопку нельзя. То есть, хочется проголосовать за соседку, но чем? Ногой, хвостом, как кенгуру. Тех, у кого нет 3 рук, кнопкодавить точно не смогут ", - сказал нардеп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Народному депутату впервые сообщили о подозрении за "кнопкодавство"

17 декабря Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. За его кандидатуру проголосовали "Слуга народа" и ОПЗЖ. Табло показало 226 "за" - минимальное количество, необходимое для принятия решения. "Голос" и "Европейская солидарность" попросили перерыв, чтобы убедить председателя ВР Дмитрия Разумкова и глав фракций переголосовать вопрос назначения. Офис генерального прокурора открыл уголовное производство касательно кнопкодавства при назначении Шкарлета.