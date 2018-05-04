У Авакова отреагировали на стрельбу в горсовете

Депутат Александр Рыбаков дважды выстрелил на заседании горсовета. Фото: city-nikopol.com.ua

Правоохранительные органы дадут оценку действиям обеих сторон конфликта в горсовете Никополя, где 4 апреля депутат стрелял в активистов.

Об этом сказал советник министра внутренних дел Иван Варченко в эфире "112 Украина".

"Незаконными действиями является использование оружия во время сессии или любых мероприятий... Будут квалифицироваться обстоятельства, будут проведены экспертизы о том, что это было за оружие", - сказал Варченко.

Он также подчеркнул неприемлемость поведения активистов в сессионном зале.

"Вторая сторона, которая давит на депутатов - плохих, наихудших, которые не способны выполнять свои обязанности и действуют вопреки интересам общества - не имеет права в демократическом государстве в физический способ наказать или унизить кого-либо... Представители органов местного самоуправления, которые не удовлетворяют граждан, должны переизбираться на выборах демократическим путем", - подчеркнул советник Авакова.

Он отметил, что за стрельбу депутату грозит до 4 лет тюрьмы, активисту за рассыпанные на представителя власти муки - до 7.

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В Никополе на сессии горсовета 4 апреля после призыва активистов менять власть вспыхнула драка. Депутату Александру Рыбакову надели на голову пакет с кефиром, а мэра Андрея Фисака облили зеленкой. После этого Рыбаков открыл стрельбу.