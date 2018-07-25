У Ахметова опасения относительно Тимошенко - СМИ

Ринат Ахметов раскладывает яйца в разные корзины - СМИ. Фото: УНІАН

Олигарх Ринат Ахметов готовится к выборам президента, но не доверяет отдельным будущим кандидатам.

Об этом сообщает "Апостроф" ссылаясь на источники в его группе.

"По примеру коллег по партии Ахметов теперь тоже раскладывает яйца в разные корзины. Но в случае Ляшко нет полного доверия. Он может однажды без зазрения совести перебежать снова к Бене (бизнесмену Игорю Коломойскому). Своего кандидата Ахметов не вырастил, поэтому он играет по ситуации", - говорит собеседник.

Кроме того, у владельца СКМ налажены отношения с президентом Петром Порошенко, который имеет шансы на переизбрание.

"К обещаниям Юли (лидера "Батькивщина" Юлии Тимошенко) кредита доверия нет. Зато есть опасения, что, переизбравшись, она запустит реприватизацию", - утверждает источник.

Уверенности группе Ахметова добавил бы собственный премьер, однако для этого должны пройти выборы в Верховную Раду. При нынешнем составе парламента провести в кресло главы правительства своего человека невозможно.

Позиция Ахметова в итоге станет определяющей и в выборе кандидата от "Оппоблока" и судьбы партии вообще.

Поки что"Оппоблок" разделен на три группы влияния.

За одной стоят мощные финансово-промышленные группы олигарха Дмитрия Фирташа и экс-главы администрации Януковича, народного депутата Сергея Левочкина.

За второй - собственно Ахметов и нардеп Вадим Новинский.

Третья ориентируется на кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука. В нее входят нардепы Нестор Шуфрич, Василий Нимченко, Игорь Шурма и Тарас Козак.

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Следующие выборы президента должны состояться в марте 2019-го, парламента - в октябре того же года.