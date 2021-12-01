Турчинов призвал создать объединенный штаб для легитимного изменения парламента

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Секретарь СНБО в 2014-2019 годах Александр Турчинов призвал демократические оппозиционные силы объединиться и создать совместный штаб для легитимной смены власти За три года президент Владимир Зеленский так и не понял, что в Кремле понимают только позицию силы.

Об этом Турчинов заявил на Майдане во время выступления на митинге. Он также предупредил Зеленского, что "договорняк" с президентом РФ Владимиром Путиным не пройдет, потому что украинцы этого не позволят, ведь именно это измена и государственный переворот.

"Украинцы на передовой сегодня держат безопасность государства. Настоящие патриоты сегодня являются тем щитом, через который не переступит Путин. Это никак не может понять Зеленский", - отметил Турчинов.

Он отметил, что нынешняя власть коррумпирована и бездарна.

"Никогда в парламенте не было столько грязного черного "бабла", как сейчас. Монобольшинство голосует за "бабло" и принимает законы, которые не дают нормально жить украинцам", – сказал он, напомнив, что вчера был принят "ресурсный" закон, которым в условиях ковида, экономического кризиса, который сами они создают, будут повышены налоги для украинцев.

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"Украинцы не голосовали за тотальную коррупцию, за авторитаризм, не голосовали за ложь. За измену украинцы не голосовали, которую Зеленский хочет продвинуть из-за переговоров с Путиным. Именно это измена, это унижение", - сказал Турчинов.

"Именно поэтому, – по его мнению, – нужно определиться, что делать с этой властью. Необходима полная ее перезагрузка и начать нужно с досрочного прекращения полномочий парламента и избрания новой Верховной Рады. Мы это будем делать в соответствии с конституцией, украинскими законами и правом" .

По словам руководителя Центрального штаба "Европейской Солидарности", для того чтобы навести порядок в родной стране и защитить ее, необходимо главное - единение нации. "Начать путь к этому единению мы должны, продемонстрировав единство оппозиционных демократических, патриотических сил. Пришло время создания координационного совета объединенной оппозиции", - подчеркнул Турчинов.

Вечером 1 декабря на Майдан независимости в Киеве пришли тысячи человек на акцию протеста "Защити Украину – останови переворот". Митингующие выступают "против госпереворота" Зеленского, которого обвиняют в "узурпации власти". Позже колонна протестующих пошла к зданию Офиса президента. Вскоре двинулась в направлении Кабмина.