Трухин может развалить монобольшинство - СМИ

Трухин избирался в парламент от "Слуга народа" по округу в Днепропетровской области.

Обличительное видео с народным депутатом от "Слуга народу" Александром Трухиным и ДТП может "посыпать" монобольшинство в Верховной Раде. Конца февраля "слуги" ждут без особого оптимизма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы еще не проговаривали это, но мне кажется, что просто выгнать из фракции – его мало. Надо как-то добиться, чтобы он сложил мандат. Иначе это просто бессмысленно", - рассказал один из "слуг".

Сам Трухин написал во фракционный чат, уверены ли его коллеги, что поступают правильно, когда его исключают.

В монобольшинстве ждут второй части видео.

"Если в ней будет о злоупотреблениях МВД при сохранении доказательств, тогда может возникнуть вопрос и об отставке Дениса Монастырского. Пока он так не стоит, потому что увольнять руководителя МВД в такой напряженный момент для страны будет по меньшей мере странно. Поэтому посмотрим", - сказал собеседник. в партии.

Среди руководства "слуг" царит версия, что будет вторая серия видео, где покажут, как уже в МВД уничтожают доказательства.

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Не под запись в руководстве партии признают, что проблема нехватки голосов есть. По разной информации, бывшему спикеру Дмитрию Разумкову осталось пять-два депутата для создания группы.

Хрупкость монобольшинства почувствовали партнеры "слуг" из "Довіра" и "За майбутнє". "Чем меньше у нас голосов, тем больше их аппетиты. И теперь они уже требуют легализовать эту коалицию", - сказали в партии президента.

Законодательство не разрешает коалицию с группами. Но две группы готовы принять должности в министерствах, комитетах или обладминистрациях.

"Довіра" всегда хочет сделать каким-то министром Виктора Бондаря, что еще хотят не скажу", - рассказал "слуга".

Также монобольшинство может "перекрыться" 10 голосами из "Голоса" и группой Столара-Исаенко из ОПЗЖ, сообщает СМИ.

1 февраля журналисты опубликовали видео, на котором Александр Трухин в августе прошлого года пытался покинуть место ДТП, подкупить полицейских, обещал поговорить с министром внутренних дел Денисом Монастырским. На следующий день нардепа исключили из партии "Слуга народа". А Давид Арахамия заявил о созыве внеочередного заседания Верховной Рады. Трухин заявил, что готов сложить депутатский мандат.