Трамп предложил объявить импичмент спикеру Палаты представителей

Президент США Дональд Трамп предложил начать процедуру импичмента спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

По словам Трампа, Пелоси знала о "лжи и массовых фальсификациях" главы спецкомитета по разведке Палаты представителей Адама Шиффа, которого президент США ранее резко критиковал и даже призвал арестовать. Он написал об этом в Twitter.

Трамп обвинил Пелоси в совершении особо тяжкого преступления, правонарушении и "даже в измене".

Nancy Pelosi knew of all of the many Shifty Adam Schiff lies and massive frauds perpetrated upon Congress and the American people, in the form of a fraudulent speech knowingly delivered as a ruthless con, and the illegal meetings with a highly partisan "Whistleblower" & lawyer...