Трамп предложил объявить импичмент спикеру Палаты представителей

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Фото: Новое Время.

Президент США Дональд Трамп предложил начать процедуру импичмента спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

По словам Трампа, Пелоси знала о "лжи и массовых фальсификациях" главы спецкомитета по разведке Палаты представителей Адама Шиффа, которого президент США ранее резко критиковал и даже призвал арестовать. Он написал об этом в Twitter.

Трамп обвинил Пелоси в совершении особо тяжкого преступления, правонарушении и "даже в измене".

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Nancy Pelosi knew of all of the many Shifty Adam Schiff lies and massive frauds perpetrated upon Congress and the American people, in the form of a fraudulent speech knowingly delivered as a ruthless con, and the illegal meetings with a highly partisan "Whistleblower" & lawyer... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2019

"По моему мнению, это означает, что им и тем, кто злонамеренно вступал с ними в сговор, должен быть немедленно объявлен импичмент", - отметил он.

12 сентября один из сотрудников государственного аппарата США подал официальную жалобу на счет того, что сказал президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента. Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.