Трамп и Макрон в Нормандии говорили об Украине

Переговоры продолжались около двух часов вместе с обедом Фото: rubic.us

6 июня президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон во время встречи в Нормандии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в Ливии и Украине.

Переговоры продолжались около 2 ч. вместе с обедом. Трамп и Макрон обсудили вопросы, по которым до этого не достигли согласия. Они касаются Ирана, мировой торговли и изменений климата, пишет Укринформ.

"В повестке дня также были темы безопасности, борьбы с терроризмом, ситуация на Ближнем Востоке, в Ливии и Украине", - говорится в сообщении.

Трамп уменьшил разногласия с Францией по поводу Ирана, сказав Макрону, что они оба согласны, что у Тегерана не должно быть ядерного оружия. Президент США также повторил предложение возобновить переговоры с Ираном по ядерной программе.

Относительно мировой торговли Макрон еще раз напомнил, что хочет уважать "правила игры", а интересы Франции и компаний должны быть защищены.

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Франция надеется снова обсудить вопросы торговли и климата с США на предстоящем саммите G7, который запланирован на август в юго-западной части Франции. Трамп официально не подтвердил присутствие на саммите.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что готов организовать встречу в "нормандском формате", когда для этого сложатся "должные политические условия". "Я этого хочу, я эту встречу организую как можно скорее, потому что Франция выступила с этой инициативой", — заявил Макрон, сообщает Интерфакс.