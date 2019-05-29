Макрон пообещал встречу в Нормандском формате

"Я организую встречу как можно скорее", - Макрон. Фото: REUTERS/Benoit Tessier/Pool

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что готов организовать встречу в Нормандском формате когда для этого сложатся "должные политические условия".

"Я этого хочу, я эту встречу организую как можно скорее, потому что Франция выступила с этой инициативой", — заявил Макрон, сообщает Интерфакс.

Президент Франции также отметил, что вскоре проведет переговоры на эту тему с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Прежде всего, что очевидно, новый президент Украины хочет организовать выборы у себя в стране. Мы общались, я буду опять скоро разговаривать с ним. Мы предполагаем еще раз обменяться мнениями, и, возможно, визит. Как только политические условия сложатся, мы это сделаем", - подытожил Макрон.

Украина и Германия готовы тесно сотрудничать на счет Минских договоренностей, а также по двусторонним вопросам. Об этом в телефонном разговоре говорил Зеленский с Ангелой Меркель. Это был одним из первых телефонных контактов новоизбранного президента не поздравительных, а именно предметных.