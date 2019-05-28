Заместитель главы АП рассказал, что будет с Минскими соглашениями

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Украина и Германия готовы тесно сотрудничать по Минским договоренностям, а также в двусторонних вопросах.

Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Вадим Пристайко, сообщает "Укринформ".

Он встречался с госсекретарем Федерального министерства иностранных дел и с советником по внешнеполитическим вопросам канцлера Ангелы Меркель.

"Это был хороший качественный разговор, длинный. Мы обсудили инициативы, которые сейчас есть у президента Зеленского. Именно для того, чтобы развить их в практическом русле, меня сюда и отправили. Это как раз часть договоренности двух лидеров, которые советники встретятся в ближайшее время" .

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Пристайко заверил, что Германия "безусловно будет одной из первых стран", которые посетит с визитом новый президент. Но дата еще не согласована. Он также подчеркнул, что телефонный разговор с Меркель был одним из первых телефонных контактов Зеленского не приветственных, а именно предметных.

"Что касается перспектив встречи в "Нормандской формате", то такая встреча на высшем уровне целесообразна только тогда, когда есть готовые достижения, а не только для того, чтобы перезапустить что-то", - отметил заместитель главы АП.

И добавил, что Киев задекларировал свою готовность восстанавливать работу в Минском процессе.

27 мая Верховный главнокомандующий ВСУ, президент Украины Владимир Зеленский имел первую рабочую поездку в Луганскую область. Там осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье. С 2015-го там не ведутся боевые действия.