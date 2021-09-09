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Точечные решения или отставка правительства? На что готов пойти Зеленский

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Точечные решения или отставка правительства? На что готов пойти Зеленский
Премьеру Денису шныряли удается задержаться из-за сырости и поддержки олигархов, считает Давидюк. Фото: LIGA.net

В Офисе президента Владимира Зеленского через отставки в правительстве пытаются решить вопросы социальной политики и обороны. К отставке всего Кабмина в ОП пока не готовы. Об этом Gazeta.ua рассказал политолог Николай Дивадюк.

"Министр стратегической промышленности Олег Уруский, министр обороны Андрей Таран, министер соцполитики Марина Лазебная, культуры Александр Ткаченко – точно уйдут в отставку. Варианта, что весь Кабмин пойдет пока нет. На Банковой не готовы к такому. На очереди – точечные решения. Пытаются привести фасадный порядок. Зеленский решил вопрос с Аваковым, сейчас решает два проблемные направления – оборона и социалка. Если закрыть их, то к Новому году правительство продолжит работу. А дальше – будут кадровые вопросы в парламенте, по головам ОГА", – говорит Давидюк.

Проблема этих министров в том, что они ничем не запомнились, добавляет политолог. "Видимых реальных государственных результатов не было. Разумеется, есть общий тон Кабина – нет ярких политиков, есть технократы. Но у таких политиков должен быть уверен результат. Этого не было. Есть критерии эффективности. И эти министры под них не попадали", – говорит Давидюк.

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Добавляет: "Импульс об отставках идет с именно из ОП, включая Зеленского. Там измеряют критерии и показатели. Государственный оборонный заказ не выполняется. Понятно, что это повлияет на оценку".

Прем'єру Денису Шмыгалю удается задержаться из-за сырости и поддержки олигархов, считает Давидюк. "Премьер пытается быть благоприятным и понятным для Зеленского. Выполняет все его задания. Между олигархами и президентом занял золотую середину", – отмечает политолог.

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Из Офиса президента сейчас может пойти тот, кто пришел позже, говорит Давидюк. "Расследование "Украинской правды" об Олеге Татарова дает основания обществу требовать отставки. Или требовать пересмотреть силовую вертикаль президента, чтобы понять, не строят ли ее в бандитский способ. Но будет ли это, зависит от Зеленского. Готов ли он пожертвовать рейтингом, чтобы сохранить Татарова?"

Кабинет министров ждет обновление в ближайшее время, сообщило издание "Украинская правда". СМИ пишет о вероятном уходе вице-премьер-министра стратегической промышленности Олега Уруского, министра обороны Андрея Тарана, министера соцполитики Марины Лазебной, культуры Александра Ткаченко и юстиции Дениса Малюськи. Сообщили также об изменениях в Офисе президента.

Заместитель руководителя Офиса президента Олега Татаров 1 сентября отгулял день рождения в ресторанном комплексе KNZS в Конче-Заспе со "слугами" и силовиками, рассказал журналист "Украинской правды" Михаил Ткач.

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