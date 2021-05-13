Титушки Медведчука блокировали суд. Полиция не реагировала

Мужчины в масках, которые охраняют нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, блокировали вход в Печерский районный суд города Киева. Видео опубликовал журналист Ян Доброносов.

"Очень проблемно зайти. Охрана Медведчука контролирует суд полностью", - сказал журналист.

Охрана Медведчука отталкивала представителей СМИ. При этом полиция никак на это не реагировала, пишут "Букви"

Еще до приезда Медведчука у суда появились молодые люди спортивного телосложения, которые фактически окружили территорию у входа.

Под судом более сотни "титушни", сообщил журналист Эльдар Сарахман.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Реформа" Авакова: полицейский не пускал журналистов к Киве

В Печерском районному суде города Киева проходит заседание по избранию меры пресечения нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку. Его подозревают в государственной измене и покушении на разворовывание национальных ресурсов.