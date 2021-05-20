Тищенко наказали за вечеринку во время карантина

Народный депутат из "Слуги народа" Николай Тищенко, который устроил скандальную вечеринку для своей жены в честь ее дня рождения во время карантина, получил выговор.
"Да. Было единогласно проголосовано за решение официально вынести ему выговор", — заявил председатель фракции Давид Арахамия, сообщает пресс-служба партии.
Информацию подтвердили нардепы от "Слуги народа" Александр Качура и Евгения Кравчук.
Тищенко сохраняет свои внутрипартийные должности и остается заместителем председателя фракции в парламенте.
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18 апреля Тищенко в разгар карантина устроил вечеринку в честь дня рождения жены Аллы Барановской. Празднование происходило в зоне отеля Fairmont Gold Lounge.
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