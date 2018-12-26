Тимошенко предлагают Таруту в премьеры

Сергей Тарута – чистый технократ, который не может быть конкурентом Юлии Тимошенко в публичной политике. И в отличие от большинства украинских политиков, он имеет управленческий опыт. Фото: БЛОК-ПОСТ

В качестве премьера-технократа в команду Тимошенко после ее предполагаемой победы на президентских выборах рассматривается народный депутат, лидер партии "Основа" Сергей Тарута, считает политолог Петро Олещук. Об этом он пишет в своем блоге на портале Liga.net.

Политолог обращает внимание общественности на крайнюю важность вопроса о персоне будущего премьер-министра Украины после выборов президента страны в марте 2019 года. И оценивает шансы кандидатов на пост премьера в парламентско-президентской республике, предполагая, что в президентской гонке победит нынешний лидер многочисленных рейтингов Юлия Тимошенко.

Важность вопроса обусловлена тем, что от личности премьера, как утверждает эксперт, будет зависеть, сможет ли Юлия Тимошенко не только получить, но и удержать власть в стране.

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Конкретных вариантов решения премьерского вопроса для гипотетического президента Ю политолог Олещук усматривает три – управляемый премьер, премьер-технократ или премьер – политический партнер. Но сейчас, по мнению политолога, "всерьез обсуждается вопрос будущего премьера-технократа для Тимошенко". И уточняет, что "согласно имеющейся в околополитических кругах информации, переговоры на эту тему с окружением Тимошенко проводит нардеп Сергей Тарута, который сам, очевидно, не против занять нишу технократа-премьера".

Политолог считает, что для такого развития событий имеются реальные основания.

"Тарута действительно – чистый технократ, который не может быть конкурентом Тимошенко в публичной политике. Он представитель Востока, и поэтому может обеспечивать легитимность Тимошенко в глазах граждан там, а также – местных элит. Он может быть каналом коммуникации с промышленниками Востока. И наконец, в отличие от большинства украинских политиков, он имеет управленческий опыт, что может быть полезным для нового президента", – пишет Петр Олещук.

В целом же, по мнению политолога, кандидат на премьерский пост в тандеме "президент Тимошенко – премьер икс" должен соответствовать четырем критериям: 1) не рассматриваться Тимошенко как конкурент; 2) дополнять в чем-то Тимошенко; 3) быть полезным с точки зрения укрепления власти; 4) желательно, чтобы он имел какую-то специфическую региональную поддержку (Восток, Запад и т.п). Похоже, что Сергей Тарута действительно вполне соответствует этим критериям.

В Украине необходимо изменить систему управления. Страной должно руководить профессиональное технократическое правительство, считает лидер политической партии "Основа", народный депутат Сергей Тарута. "Следующий премьер-министр и его команда должны быть профессионалами, технократами. Это должны быть специалисты высокого уровня, которые сменят систему управления и начнут реализацию программы стремительного развития, которая выведет ВВП Украины на рост более 10 процентов".