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среда, 26 декабря 2018 12:50

Цивилизованные страны выбирают политико-эволюционный путь развития - Тарута

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Цивилизованные страны выбирают политико-эволюционный путь развития - Тарута
Лидер политической партии "Основа" Сергей Тарута считает, что перевыборы пойдут стране на пользу. Фото: 061

Эффективный путь изменений в стране – эволюционный политический, так делают во всех цивилизованных странах, утверждает народный депутат, лидер политической партии "Основа" Сергей Тарута. Политик считает, что перевыборы идут развитию страны только на пользу.

"Вот на днях в Израиле премьер объявил об очередных перевыборах. Израиль находится в состоянии войны, но при этом никто не боится делать перевыборы, чтобы больше сплотить коалицию. Мы помним 1960-1970-е годы в Италии, где трижды в год проходили выборы. И страна от этого только выигрывала, ведь на смену старым приходили достойные политики. А политики, которые узурпируют власть, спекулируют и говорят, что часто проводить выборы неправильно, мол, это дорого и стране нужна стабильность", - заявил Сергей Тарута в эфире телеканала "Наш".

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Лидер "Основы" возлагает надежды на предстоящие выборы в Украине.

"Я уверен, что после президентских и парламентских выборов стране станет лучше. Во-первых, уйдет эта власть - мы видим, что у Порошенко практически нет шансов на переизбрание. Те, у кого есть реальные шансы на победу, - гораздо лучше Порошенко. Радует то, что идут дискуссии вокруг того, как построить успешную страну, вокруг смены Конституции. И партия "Основа" начинала как раз с разработки стратегии развития страны, которая предполагает рост экономики на уровне 10-15 процентов в год. А это означает резкий подъем благосостояния народа", - подчеркнул политик.

Экономическая программа партии "Основа" на базе Доктрины сбалансированного развития "Украина 2030" предполагает реализацию комплекса мер, которые позволят достичь экономического роста на уровне не менее 10-15% в год, чтобы к 2030 году украинский ВВП составил $710-750 млрд, а Украина вошла в топ-30 экономически развитых стран мира.

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