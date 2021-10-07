"Тимошенко показала высшую школу политического цинизма" - сети обсуждают спикериаду в Раде

7 октября Верховная Рада отозвала Дмитрия Разумкова с должности спикера. За это проголосовали 284 депутатов.

За отставку проголосовали 215 депутатов фракции "Слуга народа" из 244.

Также голоса за решение добавили "Батькивщина" Юлии Тимошенко, "Голос", группы "Доверие" и "Партия "За будущее".

"Мы увидели новую коалицию - партия "Слуга народа", "Батькивщина". СНБ будет", - сказал Разумков.

Также парламент отложил на пятницу голосование за нового спикера. "Слуга народа" подала кандидатуру Руслана Стефанчука.

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