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четверг, 07 октября 2021 17:20

"Тимошенко показала высшую школу политического цинизма" - сети обсуждают спикериаду в Раде
10

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7 октября Верховная Рада отозвала Дмитрия Разумкова с должности спикера. За это проголосовали 284 депутатов.

За отставку проголосовали 215 депутатов фракции "Слуга народа" из 244.

Также голоса за решение добавили "Батькивщина" Юлии Тимошенко, "Голос", группы "Доверие" и "Партия "За будущее".

"Мы увидели новую коалицию - партия "Слуга народа", "Батькивщина". СНБ будет", - сказал Разумков.

Также парламент отложил на пятницу голосование за нового спикера. "Слуга народа" подала кандидатуру Руслана Стефанчука.

Gazeta.ua предлагает реакцию пользователей Facebook на сегодняшние события в ВР.

 
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Дата
07
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  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
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