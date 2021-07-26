Телеканалы два года "забивали" на переход на украинский

Телеканал "1 + 1" показывает сериал "Сваты" на русском языке. Фото: 1plus1.video

Вещатели не готовились к переходу на вещание на государственном языке два года, которые отвел на это законодатель - сделали это в последний момент небрежно, примитивно и формально. Об этом сообщил Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

"К сожалению, в первые дни действия новых требований мы столкнулись с тем, что телеиндустрия оказалась непоследовательной в вопросе защиты языка. Одни игроки этого поля сразу проигнорировали требования закона, воспользовались этим для выигрыша в конкурентной соревновании, - и тем самым наметили раздор в индустриальном поле.

Другие, недолго это терпя, только пережив рейтинговые потери нескольких дней, тоже прибегли к нарушению закона", - сообщил регулятор.

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Нацсовет заявил о причинах.

"Одна из них - категорически низкое качество озвучания, что резко оттолкнуло даже ту часть аудитории, которая хотела смотреть на украинском.

Вещатели не готовились к переходу на вещание на государственном языке два года, которые отвел на это законодатель - сделали это в последний момент небрежно, примитивно и формально.

Жаль, что качество озвучания и дубляжа, которые были и остаются особой гордостью кинопроката в течение многих лет, недоступно некоторым телеканалам даже при неслыханной доселе финансовой поддержки со стороны собственника", - заявил регулятор.

На прошлой неделе группа "1+1 медіа" заявила, что продолжит транслировать фильмы на русском. А на украинский будет переходить постепенно. 16 июля вступили в силу очередные нормы языкового закона. Языком демонстрации фильмов в Украине является украинский.