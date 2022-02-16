Телеканал Коломойского разгонял панику и пугал украинцев "расстрелами" и "резервациями"

Программу назвали "Паническая атака".

Телеканал "1+1", принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому, на фоне сообщений об опасности российского наступления, пугал зрителей резервациями, расстрелами и терактами.

Об этом сообщает "Детектор медіа", что мониторит деятельность СМИ.

В понедельник канал начал серию телемарафонов, посвященных возможному новому вторжению РФ.

Первую программу назвали "Паническая атака".

Телеведущая Наталья Мосейчук рассказала, что "мамы на детских площадках обсуждают взрывы на Каширском шоссе в Москве" и хотят объединить своих мужей в самостоятельные бригады, которые будут искать по подвалам и брошенным домам подозрительные предметы.

Также спрашивала, будет ли полиция обвинять людей, которые могут спрятаться в "прихватизированных" бомбоубежищах в захвате частной собственности.

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия призвал перестать обсуждать бомбардировки и ракетные удары, применение которых, как он не раз подчеркнул, маловероятно.

А министр внутренних дел Денис Монастырский сказал, что бомбоубежища и карта их расположения – зона ответственности местных властей, но телеведущая его оборвала: "Плевать, кто за что отвечает, людям что делать?".

У министра обороны Алексея Резникова спросила, "заботится ли государство о лежащих больных, проходящих химию в больницах".

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В программе рассказывали, что при окружении города люди через неделю теряют человеческий облик, превращаются в зверей, поэтому из городов нужно бежать.

Телеведущая говорила о "резервациях", якобы готовящихся россиянами в случае оккупации, и о планах Путина на Украину, которые включают что-то, что напомнило ей о трагедии в Бабьем Яру и "30 тысяч расстрелянных евреев и инакомыслящих". После этого Арахамия прервал Мосейчук.

"За что нам все это?", "Почему нас все пугают?", - продолжила ведущая, которая в начале программы говорила о возможном повторении того, что было в Афганистане.

Кроме информационных спецопераций врага и дружественных предупреждений западных СМИ нам нужно выдержать собственный телевизор, пишет "Детектор медіа".

На прошлой неделе телеканал "1+1" показывал в эфире бывшую кандидатку в президенты России Ксению Собчак, которая заявляла о "компромиссе" в отношении Крыма. А ведущая программы заявила о "круглом столе", чтобы поговорить с россиянами. В прошлом году на телеканале включали "военного эксперта" из России, который рассказывал о "мощном ударе двумя флангами" по Украине российской армией.