"Зачем мы закрывали каналы Медведчука? Чтобы подобную х*рню россияне несли на 1+1?" - журналистка

Состоялась операция по запугиванию украинцев, пишет журналистка Марина Данылюк-Ярмолаева.

На телеканале "1+1" в четверг включили "военного эксперта" из России, который рассказывал о "мощном ударе двумя флангами" по Украине российской армией.

В эфир россиянина Павла Фельгенгауэра включила телеведущая Наталья Мосейчук, известная по телешоу с дверью Офиса президента.

"Окружение и быстротечная глубокая операция с окружениями и пленениями, разгромом основным сил ВСУ. Такой суперИловайск... Что приведет к краху украинской государственности", - заявил россиянин.

Присутствующий в студии бывший министр обороны Андрей Загороднюк прокомментировал российскую пропаганду.

Также в эфире выступал нардеп из прокремлевской ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Бывший "регионал" заявил: "Я не хочу, чтобы за какие-то геополитические интересы воевали украинцы".

Такая фраза вызвала соответствующую реакцию у присутствующего в студии министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"О каких "геополитических интересах" вы говорите? На нашу землю напали. Наших граждан убили российские военные. Это наша земля, наши люди - родители, дети, старики. Которых убили российские кадровые военные. Мы будем защищать эту землю", - ответил Кулеба Шуфричу.

Телеканал "1+1" принадлежит олигарху Игорю Коломойскому.

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Программу канала прокомментировала журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева.

"Вот послушала кусок с "Права на власть" х*я сверху Фельгенгауэра. По факту, на этот выпуск у Мосейчук не нашлось ни дверей, ни велосипеда - и пришлось тянуть какого-то тухлого россиянина.

Чья цель была рассказать в эфире самого смотрибельного канала о том, что ВСУ разобьют за пять минут, а мы тут все умрем. То есть провести психологическую операцию по запугиванию.

Во-вторых, морда пугает "суперИловайском".

Нах*ра мы закрывали каналы Медведчука? Чтобы подобную х*рню россияне несли на канале "1+1"?

Впечатление такое, будто бомбардируют немцы Лондон. Гибнут люди, горят кварталы, детей массово вывозят на эвакуацию в села, метро превращается в тотальное бомбоубежище. А на ВВС говорят, "а давайте послушаем мнение мистера Геббельса". И лондонцам начинают рассказывать, как они все умрут, а Лондон сожгут к ядреной бабушке. Так что сдавайтесь, потому что у нас бомбы круче. А еще, что мы устроим вам "суперДюнкерк" и ваши лодочки уже не спасут никого. Представляете такое?

Какого лысого на украинских телеках снова массово включают российский шлак - я не понимаю. Это какой-то Стокгольмский синдром или совок в голове?", - прокомментировала журналистка.

"Информационная война - это страх, паника", - говорил президент Владимир Зеленский, когда анонсировал создание Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.