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вторник, 09 марта 2021 11:31

"Действуют по инструкциям агрессора" - Зеленский намекнул на Шария и каналы Медведчука

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&quot;Действуют по инструкциям агрессора&quot; - Зеленский намекнул на Шария и каналы Медведчука
Центр противодействия дезинформации заработает в ближайшее время, сказал Зеленский. Фото: Getty Images

В Украине заработает центр противодействия дезинформации. Об этом сказал президент Владимир Зеленский на Всеукраинском форуме "Украина 30. Культура, медиа, туризм" в понедельник.

Во время выступления об информационной войне президент намекнул на прокремлевского блогера Анатолия Шария и телеканалы нардепа с ОПЗЖ Виктора Медведчука.

"Информационная война - это не только дезинформация. Не только ложь. Это страх, паника, агрессия, которые множатся с каждым лайком и репостом. Это вредоносные коды, вирусы, спам. Это искусственно созданные "лидеры мнения", которым из Испании "лучше видно", как жить в Украине.

Это средства массовой дезинформации, которые прикрывают свободой слова диверсии по инструкциям агрессора. Мы сделали и продолжаем работать, чтобы на этих каналах можно было увидеть только телевизионную, испытательную таблицу. А в интернете, в частности на YouTube, они получили пожизненный бан", - заявил Зеленский.

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Также Зеленский намекнул на своего предшественника на посту Петра Порошенко, который назвал привезенную в Украину вакцину "г*мном".

"Дезинформация преследует страшные цели. Знаем, какие ужасные последствия имеют истории о "распятом мальчике", "поезда фашистов-карателей", о "нас тут нет".

Не менее опасным является то, что информационно нашу страну атакуют не только извне, но и изнутри. Когда "большие патриоты" врут гражданам о Новых Санжарах, что защитникам на фронте запрещено стрелять, о тарелках с борщом. Или же когда называют вакцину словом, что на самом деле характеризует всю суть их поступков. В погоне за собственной популярностью они готовы поставить под удар безопасность, жизнь, здоровье украинцев", - сказал президент.

"Украина обязательно победит в информационной войне. Другого выхода просто нет. В конце концов не только в этой информационной войне. Слава Украине", - заявил Зеленский.

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность 3 телеканалов - "112", Newsone и ZIK. Персональные специальные экономические и другие ограничительные меры применяются, в частности, к Тарасу Козаку и юридическим лицам.

Доказательства антиукраинской деятельности NewsOne, ZIK и "112" собирали 8 месяцев, рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

По сообщению СМИ, основанием для введения санкций против Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование, проведенное спецслужбами Украины. В ходе которого установлено, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

16 февраля СБУ объявила о подозрении Анатолию Шарию по статьям о государственной измене и разжигании национальной, расовой или религиозной вражды.

19 февраля СНБО ввела санкции против сопредседателя ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Санкции применили в рамках уголовного производства по финансированию терроризма. Его расследует СБУ.

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