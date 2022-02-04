Собчак на канале Коломойского рассказывала о "братском народе" и "компромиссе" по Крыму

Телеканал "1+1" показал в эфире бывшую кандидатку в президенты России Ксению Собчак, заявившую о "компромиссе" по Крыму.
"Я считаю огромной геополитической трагедией то, что произошло между нашими братскими народами", - сказала Собчак.
Заявила, что "ни Путин, ни следующий президент отказаться от Крыма не сможет".
"Потому что в России это, назовем его присоединение, поддерживает большое количество россиян. И отказ от этого будет считаться крайне не популярной мерой, таким политическим самоубийством для любого президента, не только для Путина. И тоже самое для вашего президента, не важно будь то Порошенко, Зеленский, ни один из президентов не сможет пойти на компромисс и сказать - ну хорошо, давайте уступим России Крым и как бы перевернем страницу. Это тоже будет сродни политическому самоубийству. Мы в тупике именно в этом вопросе. Никто не готов идти на компромисс", - сказала Собчак.
Также пожаловалась, что на украинском телевидении "огромное количество пропаганды против России". "Я бы мечтала построить разговор вне пропаганды, а именно с точки зрения профессионального разбора ситуации", - заявила.
"Как начать смотреть друг другу в глаза... Как простить, как понять... Я вам очень благодарна. И кто знает, быть может мы увидимся и действительно сядем за круглый стол и поговорим", – сказала ведущая эфира Наталья Мосейчук Собчак.
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"Давайте порадуемся, что мы все с вами причастны "к пропаганде против россии", - пишет в Facebook группа "Рагу.лі".
Пользователи соцсети комментируют:
"Право на зраду"
"Жду когда у них Лариса Долина начнет в перерывах выступать"
"Это торба"
"Собчак - этакая представительница "либералистов России", весь ее месседж свёлся : "Крым как Курилы возвращать не будем, ибо ну как то это так сложилось".
"Дно"
"Мосейчук легитимизирует москалей, вступает с ними в тупые дискуссии"
"Зачем нам эта российская х**ня и их нарративы? Коломой-ТВ совсем одурели"
Телеканал "1+1" принадлежит олигарху Игорю Коломойскому.
Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.
С начала российской агрессии на Донбассе погибли 4 488 украинских военных. В оккупированных районах Донецкой и Луганской областей есть более 200 мест, где пытают украинцев.
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