Собчак на канале Коломойского рассказывала о "братском народе" и "компромиссе" по Крыму

Собчак на телеканале "1+1" рассказывала о "пропаганде против России".

Телеканал "1+1" показал в эфире бывшую кандидатку в президенты России Ксению Собчак, заявившую о "компромиссе" по Крыму.

"Я считаю огромной геополитической трагедией то, что произошло между нашими братскими народами", - сказала Собчак.

Заявила, что "ни Путин, ни следующий президент отказаться от Крыма не сможет".

"Потому что в России это, назовем его присоединение, поддерживает большое количество россиян. И отказ от этого будет считаться крайне не популярной мерой, таким политическим самоубийством для любого президента, не только для Путина. И тоже самое для вашего президента, не важно будь то Порошенко, Зеленский, ни один из президентов не сможет пойти на компромисс и сказать - ну хорошо, давайте уступим России Крым и как бы перевернем страницу. Это тоже будет сродни политическому самоубийству. Мы в тупике именно в этом вопросе. Никто не готов идти на компромисс", - сказала Собчак.

Также пожаловалась, что на украинском телевидении "огромное количество пропаганды против России". "Я бы мечтала построить разговор вне пропаганды, а именно с точки зрения профессионального разбора ситуации", - заявила.

"Как начать смотреть друг другу в глаза... Как простить, как понять... Я вам очень благодарна. И кто знает, быть может мы увидимся и действительно сядем за круглый стол и поговорим", – сказала ведущая эфира Наталья Мосейчук Собчак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Двери с Банковой принесли на телеканал Коломойского. В сети сравнили с пропагандистом Киселевым

"Давайте порадуемся, что мы все с вами причастны "к пропаганде против россии", - пишет в Facebook группа "Рагу.лі".

Пользователи соцсети комментируют:

"Право на зраду"

"Жду когда у них Лариса Долина начнет в перерывах выступать"

"Это торба"

"Собчак - этакая представительница "либералистов России", весь ее месседж свёлся : "Крым как Курилы возвращать не будем, ибо ну как то это так сложилось".

"Дно"

"Мосейчук легитимизирует москалей, вступает с ними в тупые дискуссии"

"Зачем нам эта российская х**ня и их нарративы? Коломой-ТВ совсем одурели"

Телеканал "1+1" принадлежит олигарху Игорю Коломойскому.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации. С начала российской агрессии на Донбассе погибли 4 488 украинских военных. В оккупированных районах Донецкой и Луганской областей есть более 200 мест, где пытают украинцев.