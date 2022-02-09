"Тебя, лысый ботокс, разберут на запчасти" - Притула резко высказался в сторону Путина

Притула ответил Путину на "терпи, красавица". Фото: detector.media

Украинский шоумен Сергей Притула остро отреагировал на заявление президента Российской Федерации Владимира Путина: "Нравится, не нравится - терпи, моя красавица".

Ответ он опубликовал на своей странице в Facebook.

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"Фразы типа "нравится, не нравится, терпи, моя красавица", которые Путин адресовал Украине, подобную риторику он может себе позволить применять исключительно по такому же утырку, как он, я имею в виду Лукашенко, потому что "чик-чирик" уже давно на крючке у Путина. Это такой "терпила", для которого такая риторика является актуальной и справедливой",- заявил он.

Он отметил, что такая риторика не сработает с украинцами.

"После подобных заявлений мы понимаем, что с этим пеньком не о чем говорить, не о чем договариваться. И единственное, о чем мы должны беспокоиться, – это чтобы у нас была сильная армия, которая даст по зубам этому насильнику", - подчеркнул Притула.

Также шоумен решил "предсказать", что может случиться с Путиным, строками из русского стиха.

"Только там фигурирует поп, а вы можете поставить на его место Путина. Это знаменитая русская поэзия. "Как у нашего попа, у попа Ерошки, девки оторвали ***, носят вместо брошки". Так вот, Украина будет жить долго и счастливо, а тебя, лысый ботокс, разберут когда-то на запчасти", - заявил Притула.

Путин на встрече с Макроном в Москве, комментируя переговоры с Украиной по деэскалации на границе и в ОРДЛО, заявил В Киеве говорят, что будут выполнять, то говорят, что это разрушит их страну. И президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится - не нравится. Терпи, моя красавица! Надо выполнять!". На что украинский президент Зеленский ответил, что Украина действительно красавица, но слово "моя" из уст Путина – это уже слишком,