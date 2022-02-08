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вторник, 08 февраля 2022 16:25

Красавица, но не твоя: Зеленский ответил Путину на скандальное заявление

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Красавица, но не твоя: Зеленский ответил Путину на скандальное заявление
Зеленский ответил Путину на "терпи, моя красавица". Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский прокомментировал слова главы Кремля Владимира Путина "терпи, моя красавица". Их президент России якобы употребил в контексте Украины, комментируя Минские соглашения.

Во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном Зеленским сказал, что Украина действительно красавица, но слово "моя" из уст Путина – это уже слишком, передает Gazeta.ua.

"Здесь есть вещи, с которыми не поспоришь. Украина действительно красавица, по поводу "моя" – мне кажется, это уже перебор", – заявил Зеленский.

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Президент подчеркнул, что Украина действительно очень терпеливая, и это потому, что мудра.

"Украина терпеливая, я думаю, это мудрость. Это важно для всей Европы и для россиян. Потому что от нашего терпения зависит эскалация. Эскалация – с другой стороны. Мы защищаем свою страну, мы на своей территории. Наше терпение влияет на провокации, когда мы не отвечаем на них, а ведем себя достойно. Поэтому терпение – это, по-моему, мудрость", - добавил Зеленский.

7 февраля в Москве Эммануэль Макрон встречался Владимиром Путиным. Переговоры продолжались более 5 ч. Путин сидел за длинным белым столом напротив французского коллеги.

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Дата
08
февраля

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