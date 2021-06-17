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четверг, 17 июня 2021 13:13

"Те, кто покрывали в МВД, должны уйти" - в Раде вспомнили о Екатерине Гандзюк

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&quot;Те, кто покрывали в МВД, должны уйти&quot; - в Раде вспомнили о Екатерине Гандзюк
Сегодня Екатерине Гандзюк должно было исполниться 36 лет.

В Верховной Раде напомнили об общественном деятеле Екатерине Гандзюк, которую три года назад облили серной кислотой и она умерла от ожогов.

На заседании парламента во вторник возле трибуны собрались депутаты из разных фракций.

"В 34 года разоблачителя коррупции, сотрудницу Херсонского городского совета облили кислотой. После этого она умерла. Я знал ее лично. Самое обидное, что друзьям Екатерины Гандзюк пришлось бороться за то, чтобы те, кто заказывал убийство, таки оказались на скамье подсудимых.

И сейчас над господином Менгером, несмотря на то, что до сих пор кое-кто хочет взять его на поруки, продолжается судебный процесс. К сожалению, Катино дело - исключение. Потому что это чуть ли не единственное дело, подошедшее к сути. Я не буду приглашать встать и почтить память минутой молчания. Потому что Катя была чрезвычайно веселым человеком. Она хотела бы, чтобы мы боролись.

Обращаюсь с огромной просьбой к Верховной Раде. Те, кто покрывали в Министерстве внутренних дел, должны уйти", - сказал народный депутат Ярослав Юрчишин.

Он был в футболке с надписью: "Хто замовив Катю Гандзюк?".

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Общественный деятель Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года.

За три месяца до этого в Херсоне ее облили серной кислотой.

6 июня 2019-го исполнителей преступления осудили. Также в делу об убийстве фигурируют ранее судимый Алексей Левин (Москаленко), председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и Игорь Павловский, бывший помощник народного депутата Николая Паламарчука.

Павловский заключил сделку со следствием и дал показания по делу о вероятных заказчике и организаторе преступления - Мангере и Левине.

16 октября прошлого года Приморский райсуд Одессы вынес ему приговор. Павловского признали виновным в сокрытии преступления. Присудили два года лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком - один год.

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