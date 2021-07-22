Татарова в Офисе президента называют "талантливым ментом"

Президент Зеленский назначил Татарова указом в августе прошлого года. Фотоколлаж: Центр противодействия коррупции

Заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова, который при президентстве Януковича был заместителем начальника Главного следственного управления МВД, на Банковой называют "талантливым ментом". Об этом пишут журналисты "Української правди".

Татарова называют персонажем эпохи Януковича, которого руководитель ОП Андрей Ермак вернул во властные кабинеты, чтобы выполнить для него две функции: закрепить контроль над силовиками и стать противовесом для министра внутренних дел Арсена Авакова.

С обеими задачами "талантливый мент", как называют Татарова коллеги в Офисе президента, справился. Это, как объясняют собеседники, и является причиной, почему Зеленский и Ермак держатся за одиозного Татарова, несмотря на уголовные дела, протесты, петиции.

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После отставки Авакова с должности позиции Татарова стали еще крепче. Именно он от имени президента и руководителя ОП будет "курировать" МВД и, как уверяют источники, попытается перевести это ведомство в ручное управление с Банковой.

"Зеленский окружен в основном людьми, для большинства из которых главным профессиональным навыком оказалось умение вписаться в систему власти", - пишут журналисты.

В июне петиция за увольнение Татарова собрала необходимые 25 тыс. голосов. "Во время Революции достоинства Татаров утверждал, что милиция "не использует оружие", а митингующие погибли из-за ранения в затылки. А значит, стреляли в них не милиционеры, а "люди, которые были рядом", - сказано в петиции. Президент Зеленский отказался увольнять. Журналисты сообщали, что в разгар Майдана Татаров получил звание "Заслуженный юрист Украины" от бывшего президента Виктора Януковича, по представлению тогдашнего министра внутренних дел Виталия Захарченко. Олег Татаров фигурирует в производстве о взяточничестве.