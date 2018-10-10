Тарута назвал необходимое условие успешного пересмотра отношений Украины с МВФ

По мнению лидера "Основы" Сергея Таруты Украине следует существенно пересмотреть сотрудничество с МВФ

Заявления правительства о том, что денег для выплат заработных плат и пенсий в бюджете достаточно, абсолютная манипуляция.

Так считает лидер партии "Основа", народный депутат Украины Сергей Тарута.

"Во-первых, для социальных выплат нужно больше 300 млрд грн. На сегодняшний день не достает около 140 млрд. Это при том, что размер нынешней пенсии не позволяет человеку не то, что жить, но даже существовать. Ведь у украинских пенсионеров нет денег даже для оплаты лекарств", - подчеркнул политик.

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Лидер "Основы" также акцентировал внимание на том, что долговые выплаты Украины составляют около 40% государственного бюджета. При этом он рассказал о положениях программы партии "Основа", предложенных для улучшения экономической ситуации в стране.

"При таких показателях как нашей стране развиваться? Это же бюджет уничтожения нашей страны, а установленный размер пенсий не дает украинцам достойно жить. В нашей стратегии "Украина-2030" указано, как сделать Украину одной из самых процветающих стран. Реализация этой стратегии обеспечит бурный экономический рост Украины, до 10-15%", - объяснил Тарута.

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Кроме того, по мнению лидера "Основы", Украине следует существенно пересмотреть сотрудничество с МВФ.

"Наша страна не в состоянии выплатить в следующем году долг Фонду в размере 12-15 млрд дол. В то же время для того, чтобы обеспечить реструктуризацию части долга, нашему государству нужно показать план развития страны на уровне не менее 10% роста ВВП и ее инвестиционную привлекательность", - резюмировал политик.

На предстоящих выборах победят те политические силы, которые располагают четкой стратегией построения экономически успешной Украины. Об этом заявил глава политической партии "Основа" Андрей Николаенко в ходе подписания Меморандума между партией и командой разработчиков Доктрины сбалансированого развития "Украина-2030".