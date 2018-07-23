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понедельник, 23 июля 2018 12:18

Доктрина "Украина 2030" стала экономической платформой партии "Основа"

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Доктрина &quot;Украина 2030&quot; стала экономической платформой партии &quot;Основа&quot;
Политическая партия "Основа" и команда разработчиков Доктрины сбалансированого развития "Украина 2030" подписали Меморандум.

На предстоящих выборах победят те политические силы, которые располагают четкой стратегией построения экономически успешной Украины. Только такие силы смогут вывести нашу страну в тридцатку сильнейших экономик мира, и создать в нашем государстве европейские стандарты не только по тарифам на услуги ЖКХ и ценам в магазинах, но и по доходам населения. Об этом заявил глава политической партии "Основа" Андрей Николаенко в ходе подписания Меморандума между партией и командой разработчиков Доктрины сбалансированого развития "Украина 2030". Команду разработчиков Доктрины представляла Татьяна Осинчук.

"Обязательства мы взяли на себя очень серьезные – реализовать инвестиционную модель сбалансированного развития Украины, сделать все, чтобы через 10-12 лет Украина прочно вошла в топ-30 успешных мировых экономик. Эти цели сформулированы в нашей Программе стремительного развития, и теперь официально обоснованы и подкреплены результатами исследований и расчетов, сделанных в Доктрине сбалансированного развития "Украина 2030". После подписания Меморандума, Доктрина уже официально стала экономическим базисом партии "Основа", – отметил Андрей Николаенко.

В свою очередь, лидер партии "Основа" и автор идеи Доктрины народный депутат Сергей Тарута акцентировал внимание на амбициозности поставленных задач. "Квантовый скачок" обычными методами не сделаешь. Вывести Украину из глубокого кризиса можно только стремительными темпами экономического роста. Именно такие амбициозные задачи сформулированы в Доктрине сбалансированного развития "Украина 2030", – заявил он в ходе церемонии подписания Меморандума.

"Квантовый скачок" обычными методами не сделаешь. Вывести Украину из глубокого кризиса можно только стремительными темпами экономического роста

Стороны договорились сотрудничать в сфере научно-исследовательской деятельности с целью обеспечения дальнейших научно-практических разработок и внедрения Доктрины сбалансированного развития "Украина 2030". В частности, сотрудничество предполагает подготовку аналитических материалов, собранных в результате социально-экономического анализа регионов Украины, создание SMART-портретов регионов. На основе анализа эксперты будут предоставлять рекомендации касательно изменения системы государственного управления в соответствии с принципами разумного управления, изменения экономической модели Украины с кредитной на инвестиционно-инновационную, возрождения производственной политики на основе приоритетности создания конкурентоспособной инновационной продукции с высокой добавленной стоимостью, развития креативного сектора. И все это – в соответствии с социальными и экологическими ориентирами Украины.

На церемонии подписания Меморандума присутствовали разработчики Доктрины, ученые и эксперты Оксана Жилинская (Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, научный редактор книги), Александра Гуменная (Национальный университет "Киево-Могилянская академия"), Андрей Радчук (эксперт по вопросам развития финансовой и банковской системы), Ганна Харламова (Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко), Нина Чалая (Национальный университет "Киево-Могилянская академия").

Как ранее в СМИ заявляли разработчики Доктрины сбалансированного развития "Украина 2030", это документ не политический и может быть использован всеми прогрессивными, проукраинскими силами, заинтересованными в развитии успешной Украины. В подготовке Доктрины принимали участие ученые пяти ведущих университетов Украины при поддержке объединения "Украинская Бизнес Инициатива". Документ предполагает реализацию комплекса мер, которые позволят достичь экономического роста на уровне не менее 10-15% в год, чтобы к 2030 году украинский ВВП составил 710-750 миллиардов долларов, а Украина вошла в топ-30 самых экономически развитых стран мира.

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