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понедельник, 12 июля 2021 17:02

Такого раньше не было - Данилов рассказал о следующем заседании СНБО

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Такого раньше не было - Данилов рассказал о следующем заседании СНБО
Повестка дня заседания уже есть, сказал секретарь СНБО. Фото: Facebook.com/danilov.oleksiy

Совет национальной безопасности и обороны соберется на заседание в пятницу в одном из областных центров. Об этом сказал журналистам секретарь СНБО Алексей Данилов.

"На эту пятницу Зеленский принял решение о проведении Совета национальной безопасности и обороны, заседание будет в одном из областных центров. Где именно это будет происходить, это будет понятно завтра", - цитирует Данилова "Інтерфакс-Україна"

Повестка дня уже есть.

Это будет первое выездное заседание в регионах.

"Будут рассматривать вопросы национальной безопасности, вопросы, касающиеся недр, санкционной политики", - сказал чиновник.

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Отвечая на вопрос, когда СНБО будет готово объявить список олигархов, Данилов сказал: "Давайте дождемся заседания в пятницу, вы услышите определенные новости по этому поводу".

На уточняющий вопрос о предварительном списке ответил: "Все, что я мог сказать, я вам сказал".

1 июня Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Министр юстиции Денис Малюська назвал двух претендентов в список олигархов.

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