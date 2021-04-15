Тайная дача Путина: стало известно, где он встречался с Януковичем - фото

Фото: navalny.com

Российская организация "Фонд борьбы с коррупцией" опубликовала видео об официальной, но тайной даче президента РФ Владимира Путина на озере Валдае в Новгородской области.

Дачный комплекс расположен на территории 250 га. На территории расположены дача, бани, другие сооружения для развлечения и отдыха, пишет ФБК.

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Главный дом - это четырехэтажный особняк, 3500 м². На территории также есть китайский павильон, домики, бани, беседки, здания ресторана, отдельно пивного ресторана, детская площадка и собственная церковь.

В 350 м от основного здания расположены трехэтажный дом на 7000 м², 2 этажи которого под землей. Как утверждают расследователи, это "личный салон красоты и ухода за собой для Путина".

Из планов здания видно, что там есть солярий, стоматология, лимфопрес, массажные ванны, грязелечение, криокамеры, флоат бассейн. Также есть хамам, бассейн, сауны и большой массажный блок.

Расследователи указывают, что это любимая дача Путина, поскольку он часто принимает там гостей. В частности здесь были певцы Филипп Киркоров, Григорий Лепс, саксофонист Игорь Бутман, а также во время Майдана здесь с Путиным встречался тогдашний президент Украины Виктор Янукович.

Офис президента Украины Владимира Зеленского пригласил на переговоры президента России Владимира Путина по эскалации на Донбассе.