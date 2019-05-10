Сытник на допросе не дал ни одного ответа - ГПУ

Сытник попросил дать время на письменное оформление ответов. Фото: ukranews.com

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник во время допроса выслушал вопросы прокурора и заявил, что ответит на них в письменной форме.

Об этом после допроса сообщил представитель ГПУ Андрей Лысенко.

"Допрос был в виде встречи и объявления всех прав, которые имеет допрашиваемый. Директор НАБУ составил заявление о том, что он будет пользоваться нормами Уголовно-процессуального кодекса и будет готовить ответы письменно, собственноручно их запишет и подготовит соответствующие документы. Сегодня он услышал вопросы", - сказал Лысенко.

Когда будет следующая встреча, он не сообщил, отметив, что Сытник "попросил время, чтобы это расписать".

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Сегодня директор НАБУ Артем Сытник пришел на допрос в Генпрокуратуру. В марте Государственное бюро расследований начало следственные действия в рамках уголовного производства о возможном вмешательстве Сытника в выборах президента США. Ранее народный депутат Борислав Розенблат заявил, что Сытник 2016-го работал на штаб кандидата в президенты от демократов США Хиллари Клинтон и "сливал" информацию о "черной бухгалтерии" Партии регионов. Он передал журналистам запись телефонного разговора, где человек с голосом, похожим на голос Сытника, рассказывает о помощи штабу Клинтон.