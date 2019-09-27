Свидетели и компрометирующие документы могут доказать вмешательство Украины в выборы США

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани пригрозил опубликовать доказательства того, что Украина якобы вмешивалась в выборы президента США в 2016 году Фото: liga.net

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани пригрозил опубликовать доказательства того, что Украина якобы вмешивалась в выборы президента США в 2016 году.

"Урок для тех, у кого есть честность. Не делайте обвинения, основываясь на чистых слухах. Когда я не представил обвинения Украины в незаконном воздействии на выборы 2016 года, но у меня были прямые свидетели, видеокассеты и компрометирующие документы, чтобы это доказать. Смотрите и ждите!", - написал он, пишут Ліга.Новости.

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Lesson for those who have integrity. Never, like Shiffless, make charges based on pure hearsay. I didn't when the allegations of Ukraine illegal influence on 2016 election were presented,I got direct witnesses, video tapes and incriminating documents to prove it. Watch and Wait! — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) September 26, 2019

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что президент Дональд Трамп пытается сорвать выборы, неоднократно подталкивая украинского президента Владимира Зеленского к расследованию в отношении бывшего вице-президента и его сына.