Трамп пытается сорвать выборы с помощью Украины - Байден

Трамп хотел бы получить иностранную помощь, чтобы победить на выборах. ФОТО: ЦЕНЗОР

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что президент Дональд Трамп пытается сорвать выборы ", неоднократно подталкивая украинского президента Владимира Зеленского к расследованию в отношении бывшего вице-президента и его сына.

Трамп хотел бы получить иностранную помощь, чтобы победить на выборах, пишет CNN.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Действия Трампа являются трагедией и оскорблением для каждого американца - Байден

"Нет никаких доказательств, свидетельствующих о нарушении моей семьей. Никто в моей семье не сделал ничего плохого ... вообще", - сказал Байден.

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отрицает, что Хантер Байден нарушал законодательство во время своей работы в Украине.