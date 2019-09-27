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пятница, 27 сентября 2019 11:51

Трамп пытается сорвать выборы с помощью Украины - Байден

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Трамп пытается сорвать выборы с помощью Украины - Байден
Трамп хотел бы получить иностранную помощь, чтобы победить на выборах. ФОТО: ЦЕНЗОР

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что президент Дональд Трамп пытается сорвать выборы ", неоднократно подталкивая украинского президента Владимира Зеленского к расследованию в отношении бывшего вице-президента и его сына.

Трамп хотел бы получить иностранную помощь, чтобы победить на выборах, пишет CNN.

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"Нет никаких доказательств, свидетельствующих о нарушении моей семьей. Никто в моей семье не сделал ничего плохого ... вообще", - сказал Байден.

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отрицает, что Хантер Байден нарушал законодательство во время своей работы в Украине.

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