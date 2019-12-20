Швейцарская прокуратура обвинила экс-нардепа в отмывании €2,8 млн

Бывшему нардепу инкриминируют отмывание денег. Фото: УНІАН

Генеральная прокуратура Швейцарии передала в Федеральный уголовный суд обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата Николая Мартыненко и еще одного гражданина Украины.

Оба обвиняются в участии в преступной группировке и отмывании около 2,8 млн евро через швейцарскую финансовую систему, заявили в тамошней прокуратуре.

В обвинительном акте говорится, что Мартыненко целенаправленно открыл счета в Швейцарии с целью отмывания денег, полученных незаконным путем в Украине и Чехии.

На швейцарские счета якобы выводил откаты от чешского производителя оборудования для атомных электростанций Skoda JS при заключении ими контрактов с Энергоатомом.

В конце 2014-го чешское издание Novinky. cz сообщило, что прокуратура Швейцарии расследует дело по подозрению Skoda JS в даче взятки бывшему нардепу, пишет "Новое время"

Чешская газета предположила, что целью такой взятки могло быть получение заказов на оборудование для АЭС со стороны украинского Энергоатома.

Пресс-служба Мартыненко тогда опровергла информацию о его причастности к получению денег от Skoda.

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2 октября Шевченковский районный суд города Киева передал дело экс-нардепа Николая Мартыненко в Высший антикоррупционного суда, сообщал Центр противодействия коррупции. Председатель Специализированного антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявлял, что экс-нардепа подозревают в причастности к растрате $17,28 млн на государственном предприятии Восточный горно-обогатительный комбинат. Мартыненко отрицает выдвинутые против него обвинения.