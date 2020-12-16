Судью КСУ могут назначить вопреки выводу Венецианской комиссии

Отбор судьи позволили без обсуждений. Фото: pravda.com.ua

16 декабря комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики без обсуждений позволил отбора судьи Конституционного Суда по парламентской квоте.

"Профильный комитет без каких-либо обсуждений предложенных кандидатов, почти единогласно решил, что все кандидаты соответствуют требованиям Конституции и закона о КСУ, и инициировал проведение в отношении них специальной проверки", - сообщили в Центре противодействия коррупции.

Отмечают, что решение комитета противоречит требованиям Конституции и последним рекомендациям Венецианской комиссии.

На кресло судьи КСУ претендуют двое действующих народных депутатов - Ольга Совгиря от "Слуги народа" и Юрий Павленко от ОПЗЖ.

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Также на кресло судьи КСУ претендуют Николай Сирый, предложенный "Европейской Солидарностью", кандидат от "Батькивщины" Ольга Бондарь-Петровская и Дмитрий Журавлев - от депутатской группы "Доверие".

Венецианская комиссия советует изменить закон о Конституционном суде. Стоит подробнее прописать правила функционирования Конституционного суда. Рекомендуют сузить объем решения КС к тем вопросам, которые содержатся в депутатских представлениях. Суд должен обосновать каждое положение законодательства, которое он объявляет неконституционным.