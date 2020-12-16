Судью КСУ могут назначить вопреки выводу Венецианской комиссии

16 декабря комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики без обсуждений позволил отбора судьи Конституционного Суда по парламентской квоте.
"Профильный комитет без каких-либо обсуждений предложенных кандидатов, почти единогласно решил, что все кандидаты соответствуют требованиям Конституции и закона о КСУ, и инициировал проведение в отношении них специальной проверки", - сообщили в Центре противодействия коррупции.
Отмечают, что решение комитета противоречит требованиям Конституции и последним рекомендациям Венецианской комиссии.
На кресло судьи КСУ претендуют двое действующих народных депутатов - Ольга Совгиря от "Слуги народа" и Юрий Павленко от ОПЗЖ.
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Также на кресло судьи КСУ претендуют Николай Сирый, предложенный "Европейской Солидарностью", кандидат от "Батькивщины" Ольга Бондарь-Петровская и Дмитрий Журавлев - от депутатской группы "Доверие".
Венецианская комиссия советует изменить закон о Конституционном суде. Стоит подробнее прописать правила функционирования Конституционного суда. Рекомендуют сузить объем решения КС к тем вопросам, которые содержатся в депутатских представлениях. Суд должен обосновать каждое положение законодательства, которое он объявляет неконституционным.
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