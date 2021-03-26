Судьям - по 100 тыс. грн, а на бумагу нет. Куда идут деньги украинцев

В связи с тем, что недостаточно бюджетных ассигнований. Фото: @NationalBankOfUkraine

За прошлый год украинцы заплатили почти 3 млрд грн судебного сбора. 86% из этой суммы идут не в обеспечение дела и процессуальных прав, а на зарплаты, вознаграждение судей. Об этом говорится в сюжете Bihus.info.

Президент Владимир Зеленский в марте обещал: "Мы обязательно сделаем суд в смартфоне. Большинство бюрократических процедур перейдут в онлайн, что ускорит судебный процесс, минимизирует коррупцию и возможности для злоупотреблений".

У половины судов нет денег на почтовые марки. Поэтому не могут отсылать судебные решения, повестки в суд, рассказал журналист Даниил Мокрык.

"В связи с тем, что недостаточно бюджетных ассигнований", - объяснила исполняющая обязанности Государственной судебной администрации Людмила Гизатулина.

Судебный сбор - минимум 908 грн. За эти деньги можно приобрести 100 почтовых марок или 10 пачек бумаги.

"Денег на марки, чтобы отправлять людям копии судебного решения и повестки в суд - нет. Денег на зарплаты работникам канцелярии суда или секретарям - нет. Но обязательно есть деньги на зарплаты судьям.

Судья Сергей Вовк из Печерского райсуда Киева в прошлом году заработал 1 миллион 113 тысяч гривен. По 100 тысяч гривен в месяц.

Судья Вовк из Окружного административного суда Киева задекларировал 1 миллион 300 тысяч зарплаты.

Или одесский судья Виктор Попревич, который осудил Стерненка, задекларировал за январь 130 тысяч гривен", - рассказывает журналист.

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Президент Владимир Зеленский обещал "успешную судебную реформу". "Чтобы в Украине наконец работали только честные, независимые, справедливые суды. Суды, где определяющей будет буква закона, а не цифра в конверте. Это решение мы воплотим в жизнь", - заявлял он на форуме.