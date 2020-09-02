Судей-фигурантов дела НАБУ один за другим оставляют на должностях

Накануне ВРП оставила на должности Павла Вовка. Фото: @highcouncilofjustice

Высший совет правосудие не отстранила судей Окружного административного суда города Киева Владимир Келеберду, Евгения Аблова, Игоря Качура, Алексея Огурцова и Игоря Погрибниченка.

Касательно судей Погрибниченка, Огурцова и Келеберды ВРП вернула ходатайство генеральному прокурору. Они являются фигурантами дела Национального антикоррупционного бюро по захвату государственной власти руководством ОАСК.

Причина возврата ходатайства - "нарушение порядка уведомления о подозрении в совершении уголовного преступления и, как следствие, не приобретение судьей статуса подозреваемого в уголовном производстве".

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Касательно Аблова и Качура - ВРП отказала в ходатайстве.

В ВРП решили, что доказательства, которыми обосновывают подозрение судье Аблову, полученные в несоответствии Уголовного процессуального кодекса. А Офис генпрокурора не предоставил доказательств того, что заместитель Вовка может влиять на свидетелей или подозреваемых.

1 сентября ВРП единогласно оставила Павла Вовка, которого подозревают в захвате судебной власти, дальше управлять Окружным админсудом Киева.