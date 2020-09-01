Высший совет правосудия отказался отстранять Павла Вовка

Вовк остался главой Окружного админсуда Киева. Фото: facebook.com/Павло Вовк

ВРП единогласно оставил Павла Вовка управлять Окружным админсудом. Его подозревают в захвате судебной власти в Украине. Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции.

"Высший совет правосудия единогласно отказалась отстранять судью Вовка. Круговая порука в действии. Они с Волком вместе виски пьют до 2 ночи. Вместе отмазывают и наказывают судей. Вместе вводят новых членов ВРУ. О чем тут говорить: Волк провел операцию по замене целого председателя ВРУ ", - говорится в сообщении.

Галина Чижик из Центра противодействия коррупции рассказала, что ВРП приняла такое решение, потому что прокуратура не предоставила доказательств причастности Вовка в уголовных правонарушений.

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Ранее НАБУ опубликовали записи Вовка, в которых говорится о возможном влиянии судьи на членов Высшего совета правосудия.

Высший совет правосудия отказался проводить трансляцию заседания по делу против судей Окружного административного суда города Киев. Речь идет о судьях Павле Вовке, Евгении Аблове, Игоре Погрибниченко, Алексее Огурцове, Владимире Келеберды и Игоре Качуре. Их подозревают в попытках захватить государственную власть, вмешательстве в работу органов судейского управления и коррупции.