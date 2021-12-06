Судье клали взятку в Кодекс - получила за это пять лет тюрьмы

5 тыс. грн взятки судье клали в Кодекс об административных правонарушениях.

Высший антикоррупционный суд признал виновной в получении взятки бывшую судью Каланчакского районного суда Херсонской области Елену Живцову и приговорил ее к 5,5 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Об этом пишет "Слово і діло".

По версии обвинения, судья рассматривала административное дело о привлечении к ответственности мужчины за перевозку пассажиров без лицензии.

Судья предложила нарушителю дать ей 5 тыс. грн за закрытие дела. При этом отметила, что в случае несогласия дать взятку она может принять решение о привлечении к админответственности и наложить 17 тыс. грн штрафа.

В день слушания дела судья сказала мужчине, что за правонарушение предусмотрен штраф от 16 тыс. грн до 32 тыс. грн. Затем вывела мужчину в коридор и сказала ждать. Протянула ему Кодекс об административных правонарушениях, открыла его, а мужчина положил туда 5 тыс. грн взятки. В дальнейшем Живцова приняла постановление о закрытии производства.

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Бывшую судью признали виновной в совершении уголовного правонарушения. Ей назначили наказание - лишение свободы на пять лет и шесть месяцев с конфискацией всего имущества. Также запретом три года занимать должности.

Приговор еще не вступил в силу. Его можно обжаловать в течение 30 дней в апелляционной палате ВАКС.

21 из 28 судей, которых президент Владимир Зеленский назначил указами 1 декабря, имеют отрицательные выводы Общественного совета добродетели. Двое являются судьями Майдана. Во время послания к Верховной Раде Зеленский сказал, что судебная реформа только начинается и гордиться пока нечем.